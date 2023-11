Widzowie mogli zrobić z jej ciałem, co chcieli. Oto co się działo

- Performance pokazał, jak szybko ktoś może się zmienić i porzucić człowieczeństwo, jeśli mu na to pozwolisz. Ktoś, kto nie walczy, staje się w oczach innych przedmiotem. To dowód na to, że część ludzi skrywa w sobie bardzo ciemne oblicze, które łatwo z "normalnego" staje się potwornym – skomentowała to Abramović.