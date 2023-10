Tyją na potęgę. Znaki zodiaku, które mają skłonności do przybierania na wadze

Byk uwielbia dobre jedzenie

Jako znak żywiołu ziemi Byk wyjątkowo ceni sobie dobra materialne – zarówno piękne i drogie przedmioty, jak i znakomitą kuchnię. Osoby urodzone w tym znaku często dochodzą do wniosku, że pracują właśnie po to, aby później korzystać ze swojego powodzenia i niczego sobie nie żałować. Nie ma takiej ceny, której Byk nie zapłaci za to, na co ma ochotę. Ceni sobie wykwintną kuchnię, potrawy oparte na składnikach wysokiej jakości oraz drogie trunki.