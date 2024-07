Gra na deptaku nad morzem. Zdradził, ile zarabia miesięcznie

Na ulicznych grajków można natknąć się zazwyczaj w większych miastach, a szczególnie często w miejscowościach nadmorskich, do których Polacy tłumnie ściągają latem. Wyjątkowo doceniani są ci, którzy potrafią popisać się talentem wokalnym. Ale są i tacy, którzy występują z instrumentami muzycznymi.

Na deptaku w Kołobrzegu na akordeonie gra 72-letni pan Henryk i zbiera pieniądze do metalowej miseczki.

– Po tym, jak zmarła moja żona i odchowałem dzieci i wnuki, przyjechałem do Kołobrzegu. Od 11 lat gram na harmonii na deptakach przy morzu – wyjaśnił mężczyzna dziennikarzowi "Faktu".

Okazuje się, że pan Henryk przez 45 lat pracował przy budowie wagonów w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Ale zawsze kochał muzykę. Talent dostrzegł u niego wujek, który zaprowadził go do instruktora. I tak przygoda pana Henryka z akordeonem trwa już prawie sześć dekad. Zanim przeprowadził się nad morze, mężczyzna cały czas miał do czynienia z instrumentem. Grał bowiem na weselach.