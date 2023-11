Tylko 1 proc. potrafi dostrzec 10 różnic. Znajdziesz wszystkie?

Według Mii Yilin - autorki testu - tylko 1 proc. internautów potrafi poprawnie go rozwiązać. Niektóre z różnic są łatwe do odnalezienia, inne z nich są dobrze ukryte. Zobacz, czy jesteś w stanie dostrzec wszystkie z nich? Sprawdź, czy należysz do nielicznego grona bystrzaków.