U Fraszyńskiej działo się bardzo źle. Wtedy stał się cud

"Mężczyzna życia"

Fraszyńska dostała się do wrocławskiej szkoły teatralnej za pierwszym podejściem, co było sporym sukcesem. Jej kariera aktorska nabierała rozpędu, jednak w życiu prywatnym sprawy miały się dużo gorzej. Aktorka ma za sobą dwa nieudane małżeństwa, depresję poporodową i trudną ciążę. Fraszyńska postanowiła szukać pomocy u psychologa.

Wkrótce gwiazda znalazła też miłość: Tomasza Zielińskiego, terapeutę, którego poznała na warsztatach rozwoju duchowego. "Żadna strzała Amora od razu nas nie dosięgła. Wiedziałam, że chcę rozwijać się duchowo i od zawsze pociągała mnie psychologia. Po jakimś czasie zdecydowaliśmy się stworzyć z Tomkiem związek" - mówiła Fraszyńska w rozmowie z "Twoim Stylem". Gwiazda nazywa Tomasza "mężczyzną swojego życia". Para do dzisiaj tworzy udany związek.

