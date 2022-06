Ubrania, na których nie widać plam potu. Są idealne na upalne dni

Odpowiedni materiał to klucz do sukcesu. Postarajcie się, aby był naturalny. Wtedy z pewnością skutecznie odprowadzi wilgoć i będzie przewiewny. Ponadto ubrania z lnu, jedwabiu czy bawełny nie będą uwidaczniać plam potu. Możecie wybrać również sztuczne tkaniny, upewniając się wcześniej, że zapewnią komfort. Do takich materiałów należy wiskoza, cupro, lyocell oraz modal. Każdy z nich jest higroskopijny, lekki i hipoalergiczny, dlatego wasza skóra latem się w nich nie zaparzy.