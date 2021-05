"Ubrania od Serca". Wesprzyj dzieci z domu dziecka

- Możliwość samodzielnego wyboru ubrań pozwala młodemu człowiekowi na budowanie przeświadczenia, że ma on wpływ na swoje życie i na swoją przyszłość. Daje to pewność siebie i zachęca do stawiania i osiągania kolejnych celów – mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, zachęcając tym samym do wsparcia akcji "Ubrania od Serca" realizowanej po raz czwarty przez markę Vizir i Towarzystwo Nasz Dom.