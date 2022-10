Uciekli przed mobilizacją Putina. Tak pomagały im żony

Artem zabrał plecak, śpiwór, ciepłą bieliznę, apteczkę i jedzenie i wyjechał z Murmańska do Kazachstanu 27 września. Podróż zajęła im dwa dni. Nie wiedział wówczas, czy Rosja zamknie swoje granice. - Dobrze, że go nie ma, przynajmniej teraz nie martwię się, że go złapią i zwerbują – powiedziała Olga również w rozmowie z DW. Jej mąż ma teraz pozwolenie na pobyt w Kazachstanie. On i inni mężczyźni, z którymi podróżował, dzielą razem mieszkanie. Na razie Artem szuka możliwości założenia własnej firmy.