Przyszła w minisukience. Żona rolnika na komunii

Komunijny sezon rozpoczął się na dobre. W mediach społecznościowych nie brakuje osób, które dzielą się z internautami własnymi propozycjami stylizacji na tę wyjątkową okazję. Do tego grona dołączyła Joanna Osypowicz, jedna z uczestniczek hitu TVP1.

Z tej okazji żona rolnika postawiła na wiosenno-letnią stylizację w bieli. Delikatnie rozkloszowanej sukience przed kolano było jednak daleko do "prostej". Kreacja w dużej mierze składała się z koronek w różnym wydaniu. Uwagę zwracają też rozszerzane rękawy. Mimo bogatych zdobień całość prezentowała się lekko i kobieco. Długość oraz materiał sukienki sprawiają, że jest to idealna propozycja na uroczystości, które odbywają się w wiosenno-letnim sezonie.

Kiedy zaglądamy na Instagram Joanny, zauważymy, że ostatnio miała wiele okazji do świętowania z bliskimi. Z jednego wpisu dowiadujemy się, że małżeństwo ma też za sobą dość ważny moment w związku.

