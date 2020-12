Uczestnik strajku kobiet został brutalnie pobity przez policję. Według prokuratury funkcjonariusze nie przekroczyli uprawnień

Do zdarzenia doszło, gdy w Warszawie odbywały się pierwsze demonstracje przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy pod zarzutem naruszenia nietykalności osobistej policjantów. Kilka godzin później w wielu miejscach na jego ciele widać było wyraźne ślady brutalnego pobicia.

Są siniaki, nie ma winnych

Mężczyzna zrobił zdjęcia, obdukcję, zgłosił się również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak na dzień dzisiejszy, wygląda na to, że za zdarzenie z udziałem funkcjonariuszy policji, nikt nie poniesie odpowiedzialności. Przedstawiciele Biura RPO zażądali wyjaśnień od policji, a prokuraturę poinformowali, że skarga wniesiona przez pokrzywdzonego powinna zostać potraktowana jako zawiadomienie o przestępstwie. Komendant stołecznej policji w odpowiedzi zapewnił, że sprawa zostanie wnikliwie zbadana. Jednak prokuratura w zachowaniu policjantów nie dopatrzyła się przekroczenia uprawnień.

Sprzeczne wersje zdarzeń

– Twierdzą, że byłem agresywny w tym radiowozie? To niech pokażą monitoring. Wtedy okaże się, jak było. I druga sprawa: skoro ja ich tam atakowałem, to dlaczego nie umieścili mnie w klatce do przewozu osób zatrzymanych, tylko trzymali mnie w przestrzeni dla policjantów? Po prostu oni nie mówią prawdy – zarzeka się pan Michał w rozmowie z dzienniakrzami Onetu.