Uczniowie wystawili Misterium Wielkanocne. Rodzice nie kryją wzburzenia

"Szkoła to miejsce do nauki. Takie posty na stronie świeckiej szkoły to indoktrynacja i wykluczanie" - grzmi jeden z komentarzy pod wpisem. Trudno się dziwić oburzeniu, gdyż dłuższy wpis dotyczący wielkanocnej inscenizacji brzmi dość niepokojąco. Przedstawienie zostało wystawione w świeckiej szkole podstawowej. Sprawą zainteresowała się m.in. działaczka Partii Razem Martyna Jałoszyńska.