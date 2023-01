Uczuciowe, wybuchowe, melancholijne. WWO jest dużym wyzwaniem dla rodziców

Jak to osiągnąć? – Wykorzystując potencjał mózgu – wyjaśnia ekspertka. – Osoby wysoko wrażliwe potrzebują czasu na analizę sytuacji. Im szybciej to zaakceptujemy, tym lepiej dla dziecka. Podobnie jest z charakterystycznym dla niego dystansem społecznym w nowej sytuacji. Unikajmy komunikatów: "Idź się pobaw, zobacz, wszyscy się bawią, przecież nie ma się czego bać, nie zachowuj się jak dzikus". Taka presja wywierana na osobie na pewno jej nie służy. Ona potrzebuje czasu na obserwację, na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, na adaptację do nowego środowiska, więc przygotujmy dziecko np. na odwiedziny św. Mikołaja, bal w przedszkolu czy wizytę gości. Wtedy damy mu przestrzeń, by oswoiło się z sytuacją i poczuło się bezpiecznie – dodaje.