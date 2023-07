Ujawniła, dlaczego Lewandowska nie poparła protestów kobiet. "Szukała alibi"

"Ta jej powściągliwość w wypowiadaniu się na ważne, palące społecznie kwestie jest zauważalna bardziej niż u jakiejkolwiek innej celebrytki mającej silną markę własną. Jednak nie jest tak, że Lewandowska nie chce pojawiać się na okładkach prestiżowych magazynów z ważnym przekazem. Tylko że robi to w myśl zasady ‘zjeść ciastko i mieć ciastko’. Jeśli godzi się na okładkę w ‘Elle’ z hasłem ‘Siła kobiet’ tuż po największych strajkach kobiet w ostatnich latach, a udaje, że nie słyszy i nie widzi, co się dzieje na polskich ulicach, to trudno, żeby nie wzbudzała tym publicznej niechęci. Ma tak ogromne zasięgi, tak ogromny wpływ społeczny, więc wiele kobiet oczekuje od niej, że powie, co o tym myśli" - dodaje.