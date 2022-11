Ujawniła ostatnie słowa Anny Przybylskiej. "Mam ciarki, jak o tym mówię"

Aktorka odniosła się również do komentarzy, że film dokumentalny "Ania" to przede wszystkim sprzedawanie prywatności zmarłej gwiazdy dla zysku. - Oczywiście, zawsze możemy krytykować. Natomiast, jeżeli Ania w ten sposób patrzy na swoją rodzinę i w ten sposób, może im pomóc, to jak byśmy zapytali Anię, czy może im pomóc w ten sposób, to na pewno by wszystko dla swojej rodziny zrobiła i na pewno by wszystko dla swojej rodziny sprzedała - oceniła.