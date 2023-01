Ujawniono jej testament. Zapisana kwota zwala z nóg

Urodziła się w 1949 roku w Czechosłowacji, ale to w Stanach Zjednoczonych zrobiła furorę. W latach 70. dotarła do Nowego Jorku, by pracować jako modelka. Chwilę później stanęła na ślubnym kobiercu z początkującym przedsiębiorcą. To u jej boku Donald Trump rozwinął swoje biznesowe imperium i został miliarderem. A później także prezydentem USA, choć stało się to już po rozwodzie.