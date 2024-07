Ukochany Klaudii Zwolińskiej zabrał głos. "Polska czekała 24 lata"

Klaudia Zwolińska jest kajakarką górską. W 2015 roku otrzymała tytuł Mistrzyni Europy, a na tegorocznych igrzyskach olimpijskich wywalczyła srebro. To pierwszy medal dla Polski . Grzegorz Hedwig, reprezentant Polski w kajakarstwie, prywatnie partner Klaudii Zwolińskiej skomentował wygraną ukochanej. - Nie wiem, czy nie za mocno to przeżywałem. Jestem bardzo zadowolony. Nie mogliśmy sobie tego lepiej wymarzyć. Polska czekała 24 lata i się doczekała — mówił.

W 2021 jako pierwsza Polka w historii zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata. W minioną niedzielę zajęła drugie miejsce w slalomie K-1, zdobywając pierwszy medal dla Polski. 25-latka osiągnęła czas 97,53 . Wyprzedziła ją Australijka Jessica Fox, aktualna Mistrzyni Świata. To był drugi występ Zwolińskiej na igrzyskach. W 2021 reprezentowała kraj podczas letnich igrzysk olimpijskich. Zajęła piąte miejsce.

Dodał też, że wie, na co stać jego ukochaną. Jest pewny, że na kolejnych igrzyskach wywalczy złoto.

