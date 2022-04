Ukraińska influencerka o gali Antka Królikowskiego: Super pomysł kpić z sytuacji wojennej

Margarita Ishchenko nie pozostała bierna wobec kontrowersyjnych pomysłów Antka Królikowskiego. Ukraińska influencerka odniosła się do zaplanowanej przez niego gali MMA. "Jako Ukrainka powiem wam, że mnie to wkurzyło po prostu (…) Co to jest w ogóle?" - zastanawia się wyraźnie zbulwersowana.