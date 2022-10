Ośmiolatek z Ukrainy dokonał niemożliwego. "Prawdziwy bohater nie nosi peleryny"

"Brawo, jesteś wielki, chociaż nadal dzieckiem" - pisali. Pochylili się także nad straszną sytuacją, w jakiej znalazły się dzieci w objętej wojną Ukrainie. "Tak nie powinno być nas świecie. On teraz powinien bawić się i uczyć się. To miał być jego najpiękniejszy czas". "To prawda, ale, w mordę, żaden ośmiolatek nie powinien być w sytuacji, w której staje się bohaterem... już samo to jest upiorne" - pisali.