Ukraińska sanitariuszka w rosyjskiej niewoli. Jest w 9. miesiącu ciąży

Ciężarna lekarka wojskowa trafiła do rosyjskiej niewoli

Wojskowa medyczka Mariana Mamonowa służyła w Mariupolu. Na początku kwietnia trafiła do rosyjskiej niewoli, a konkretnie do obozu jenieckiego w Ołeniwce, który znajduje się we wschodniej części Ukrainy całkowicie kontrolowanej przez rosyjską armię. Ciężarna znalazła się w celi z 20 innymi więźniami i musiała początkowo spać na podłodze.