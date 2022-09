Wzruszające nagranie z powrotu ukraińskiego żołnierza do domu. Kobieta prawie zemdlała, gdy go zobaczyła

Trwa 200. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do internetu nadal trafiają poruszające zdjęcia i nagrania, które ukazują prawdziwe oblicze wojny, a co za tym idzie, ludzkiego cierpienia. Wśród takich treści można znaleźć również te, które napawają nadzieją i napełniają serca optymizmem. Ostatnio w sieci opublikowane zostało wideo, na którym uwieczniono powrót ukraińskiego żołnierza do domu.