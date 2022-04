Koszmar ukraińskich kobiet. Rosjanie "golą im głowy i codziennie rozbierają"

Rząd Ukrainy nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że działania Rosjan są niehumanitarne i łamią wszelkie obowiązujące konwencje, dotyczące traktowań jeńców wojennych. Według ukraińskich władz wrogie wojska zachowują się w ten sposób, aby zastraszyć ludność i zniechęcić broniących swego państwa żołnierzy do opierania ataków.