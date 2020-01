WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ula Chincz całkowicie zmieniła fryzurę. Mąż porównał ją do Wiedźmina Ula Chincz nie boi się metamorfoz – udowodniła to już kilka razy. Tym razem prezenterka postanowiła ściąć swoje już dość krótkie włosy. Choć porównania (i komplementy!) same cisną się na usta, to słowa jej męża bawią najbardziej. Ula Chincz w nowej fryzurze. Zaprezentowała się odmieniona (ONS/Instagram) Ula Chincz niejednokrotnie zmieniała oblicze. Choć wielu kojarzy ją z półdługimi włosami do ramion i grzywką, ostatnio dziennikarka przyzwyczaiła nas do krótkiej fryzury. Po ciemnym blondzie i ułożonej grzywce nie ma jednak śladu. Ula Chincz ma fryzurę "na Wiedźmina" "Zmiana! Czyli tak, jak lubię" – tymi słowami zaczęła swój wpis na Instagramie Chincz. Przyznała, że choć kochała swoje naturalne włosy – niefarbowane, z siwymi pasmami – urok miały wtedy, kiedy były dłuższe, bo kolor prezentował się najefektowniej. "Kiedy obcięłam włosy bardzo krótko, kolor stał się trochę ciężki, nijaki taki. Więc znów pojawił się pretekst do działania" – dodała Chincz przy zdjęciu nowej fryzury. Za jej metamorfozę odpowiedzialna jest jedna z najbardziej znanych i docenianych polskich stylistek fryzur Jaga Hupało. Na najnowszym zdjęciu Chincz prezentuje się w króciutkich włosach z postrzępioną grzywką w kolorze jasnego, słomkowego blondu. Sama zażartowała, że mąż porównał ją do Wiedźmina. Nie jest to jednak jedyne porównanie. W takim wydaniu Chincz może nieco przypominać inną czołową prezenterkę TVN Style – Dorotę Szelągowską. Obserwatorzy dostrzegli jednak podobieństwo do… Dzwoneczka, postaci z jednego z filmów Disneya. Cóż, niezależnie od tego, kogo przypomina Ula Chincz – w krótkich włosach jest jej naprawdę do twarzy!