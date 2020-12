Ula Chincz wspomina tatę. "Byłby załamany rozpadem Trójki i upadkiem programów informacyjnych w TVP"

Ula Chincz zaskarbiła sobie ogromną sympatię widzów. Poszła w ślady znanego ojca, który był legendą Telewizji Polski. Turski odszedł 7 lat temu, wcześniej zmarła jego ukochana żona Zofia. – Nie wiem, czy nie poczułam pewnego rodzaju ulgi, że oni są znowu razem... Tata przez miesiąc leżał w szpitalu na OIOM-ie, mógł odejść każdego dnia, bo jego stan był ciężki, choć stabilny. Kiedy w sylwestra prawie dwa lata temu dostałam telefon ze szpitala, to pomyślałam: to nie jest przypadek. Nigdy w to nie uwierzę! W 43. rocznicę ślubu? – mówiła swego czasu w rozmowie z "Pani" Chincz.