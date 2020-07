Ulubiony eyeliner Kate Middleton jest dostępny w Polsce. Zobacz, jakiego kosmetyku używa księżna

Kate Middleton wybrała eyeliner marki Bobbi Brown

Nie jest to jedyny produkt dostępnych w drogeriach, którego używa księżna. Okazuje się, że tajemnicą jej pięknych włosów są kosmetyki marki Charles Worthington, do kupienia w drogerii Hebe. Na uwagę zasługują szczególnie dwa produkty: szampon nadający włosom objętości (cena ok. 40 zł/250 ml) oraz lakier lub pianka do włosów z tej samej serii (ok. 43 zł/200 ml).