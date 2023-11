Umawiała się z "chłopakami do wzięcia". Zaszła w ciążę z innym

Wypowiedziała się też na temat idealnej partnerki dla Stefana. - I mnie się wydaje, że jakby jemu się dziecko urodziło, on by dla dziecka zrobił wszystko. Bo on taki jest, on ma dobre serce. Tylko że nie trafił na taką kobietę, która nim pokieruje, która jak przyjedzie z pracy – bo przyjeżdża po całym tygodniu, jak jest w pracy za granicą – że wie, że przyjedzie do domu, że będzie miał posprzątane, będzie miał czysto. Przyjedzie, że wie, że ten ktoś na niego czeka. Jest ta radość, usłyszy miłe słowo. A nie awantury, czy jakieś inne sytuacje i spekulacje. Bo to nie na tym polega związek - podkreśliła.