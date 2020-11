Umierała w zamknięciu na oddziale psychiatrycznym. Modelce postawiono błędną diagnozę

Ostatnie cztery lata życia Lucy Dawson nie należały do najłatwiejszych. Zmagała się z migrenami, zmieniała się jej osobowość. Nawet znajomi to zauważali, a ona sama dziś twierdzi, że dzień po dniu stawała się zupełnie inną osobą. Dostała dwóch napadów maniakalnych. Demolowała swój pokój, krzyczała, że nigdy nie znajdzie chłopaka. Kiedy wystraszeni rodzice wieźli ją do szpitala, próbowała wyskoczyć z jadącego auta. W szpitalu nie było lepiej. W złości zrywała zasłony. Lekarze uznali, że jest chora psychicznie i postanowili zamknąć ją na oddziale dla chorych.

Lucy Dawson postawiono błędną diagnozę

Lucy Dawson w rozmowie z "The Sun" powiedziała, że to, co spotkało ją na oddziale psychiatrycznym, prawie doprowadziło ją do śmierci. Była faszerowana lekami psychotropowymi, poddawana elektrowstrząsom. Dostała napadów padaczki, spadła z łóżka i oparzyła się o grzejnik, który nie był niczym osłonięty. Z każdym dniem mówiła coraz mniej, nie ruszała się. Lekarze powiedzieli rodzicom, że muszą przygotować się na najgorsze.