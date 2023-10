Umówiła się na randkę. Na miejscu usłyszała brutalne słowa

Kto ma płacić jako pierwszy?

Kwestia płacenia na randce to jedno z tych tematów, które od lat toczą się w społeczeństwie. Kto powinien wyciągnąć portfel i opłacić rachunek w restauracji lub kawiarni? Czy to zawsze powinien być mężczyzna, czy może zasada ta jest przestarzała? Głosy na ten temat są podzielone, co widać po dyskusji, jaka wywiązała się w komentarzach pod filmikiem.