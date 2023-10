Poszłam na randkę z biura matrymonialnego. Na początku chciałam uciec

W końcu dotarłam do restauracji i w jednym z gości rozpoznałam "moją randkę". I tu będę szczera, chciałam od razu zawrócić i uciec. Jerzy wyglądał dużo dojrzalej niż na zdjęciu. Ale na desant było już za późno - mój partner zauważył mnie i zaprosił do stolika. Podał menu, zapytał, co lubię jeść i rozmowa, przy wykwintnych przystawkach i rozkosznym daniu głównym potoczyła się gładko. Jerzy z pasją opowiadał o swoich podróżach i pracy. Okazało się, że lubimy te same książki i filmy. Wzruszyło mnie, że jego ulubiony film to "Pamiętnik". Mało który facet tak by się obnażył ze swoją potrzebą miłości. Punkt za szczerość. Jego odwaga sprawiła, że sama też, zamiast się mizdrzyć i zaprezentować od najlepszej strony, opowiedziałam mu o swoich największych porażkach i obawach.