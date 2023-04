Umyj tym ramy okien. Ich biel cię zachwyci

Domowy eliksir do mycia ram okien. Będą śnieżnobiałe

Produkty potrzebne do wykonania płynu do mycia ram okiem zapewne masz już w domu. Potrzebny będzie ocet spirytusowy, płyn do mycia naczyń i sok z cytryny (ewentualnie, kwasek cytrynowy). Do dużej miski wlej szklankę wody, 1/3 szklanki octu, dwie łyżki soku z cytryny/kwasku cytrynowego oraz łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Całość dokładnie zmieszaj ze sobą i przelej do butelki z atomizerem. Następnie, obficie spryskaj ramy i pozostaw je tak na jakieś 10 minut. Po tym czasie wytrzyj ramy wilgotną i miękką ściereczką, np. z mikrofibry.