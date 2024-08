Unika 4 rzeczy. Kardiochirurg nagrał szczere wideo

Doktor Jeremy London, uznany kardiochirurg, przypomina, że to, jak dziś dbamy o nasze ciało, zadecyduje o naszej przyszłości. Na swoim profilu na TikToku, śledzonym przez niemal 400 tysięcy osób, wskazał cztery rzeczy, których unika, aby zadbać o swoje zdrowie. Dwie ostatnie nie są wcale tak oczywiste.

Stanowcze "nie"

Na szczycie listy rzeczy, których dr London unika, znajduje się palenie papierosów.

"Nie ma wątpliwości, że to najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego ciała. Niszczy płuca, powoduje raka płuc, zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zawałów serca i udarów" - mówi dr Jeremy London.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kolejną rzeczą, której dr London unika, jest alkohol. Chociaż dla wielu osób kieliszek wina do kolacji to codzienna norma, lekarz nie ma wątpliwości co do jego szkodliwości. Jak sam mówi: "Przykro mi to mówić, ale alkohol jest toksyczny dla każdej komórki twojego ciała - twoje ciało, twoje zasady. Sam decydujesz."

Zobacz także Unikaj jak ognia. Lekarz nigdy by nie tknął

Jakich produktów spożywczych unikać?

Na liście, którą przedstawił doktor Jeremy London, są również mniej oczywiste rzeczy, takie jak np. napoje gazowane, które nazywa "płynną śmiercią".

"Po prostu ich nie pij. Koniec tematu" - apeluje do internautów.

Chociaż wielu z nas uwielbia ich smak, to warto zastanowić się, jakie szkody wyrządzają one naszemu organizmowi. Napoje gazowane to prawdziwa bomba cukrowa, która może prowadzić do otyłości, cukrzycy typu 2 i innych poważnych problemów zdrowotnych.

Na zakazanej liście znalazło się również pieczywo i makarony. Ich unikanie może być najtrudniejsze, zwłaszcza że są to jedne z najczęściej spożywanych produktów na całym świecie.

"80 procent kontroli wagi to dieta, a 20 procent to ćwiczenia. Gwarantuję ci, że możesz przejeść każde ćwiczenie, które wykonujesz, więc bądź świadomy, co wkładasz do ust" - mówi kardiochirurg i ostrzega przed rafinowanymi mąkami i pszenicą, które są głównymi składnikami tych produktów.