Unikaj w sypialni. Laryngolog ostrzega przed zdradliwym nawykiem

- Z perspektywy lekarza otwieranie okna przy dużych upałach jest wskazane tylko o świcie albo we wczesnych godzinach porannych, kiedy temperatura na zewnątrz jest jeszcze dość niska. Wtedy okno można uchylić, otworzyć i przewietrzyć mieszkanie po to, by cyrkulacja powietrza była lepsza. Później okno należy zamknąć, ponieważ do pomieszczenia będzie przedostawało się już wyłącznie gorące powietrze - powiedziała laryngolog Patrycja Jackowska w rozmowie z Medonet.