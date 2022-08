Upiekła tort na własny ślub. Efekty pokazała w sieci. "To jakiś żart"

Upiekła własny tort na ślub. Sporo zaoszczędziła

Pewna użytkowniczka TikToka wpadła na niezwykle oryginalny pomysł. Aby zaoszczędzić na kupnie drogiego tortu weselnego, postanowiła samodzielnie zabrać się za pieczenie. W opublikowanym wideo przyznała, że robi to na kilkanaście godzin przed ceremonią. Do ślubu i wesela zostało jej więc niewiele czasu. W przyśpieszeniu przygotowywania tortu miała pomóc jej specjalna mieszanka do ciast.