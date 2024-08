Uprawiają seks bez zabezpieczenia. WHO alarmuje

Seks wśród nastolatków nikogo już nie dziwi. Według europejskich statystyk większość 17-letnich mężczyzn i 19-letnich ma już za sobą pierwszą inicjację seksualną . To całkowicie normalna potrzeba, która występuje u każdego dorosłego bądź dojrzewającego człowieka.

Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na niepokojący fakt, który może zaważyć na losach młodych ludzi. Coraz więcej nastolatków uprawia seks bez żadnego zabezpieczenia. To ryzyko niechcianej ciąży i wielu chorób wenerycznych przenoszonych drogą płciową.

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Europie opublikowało raport dotyczący życia seksualnego nastolatków. W badaniu udział wzięło 242 tys. 15-latków w 42 różnych krajach i regionach. Prowadzono je od 2014 do 2022 roku.

Poprzedni raport opublikowano w 2014 roku. W porównaniu do najnowszych badań, odsetek zabezpieczających się, młodych mężczyzn spadł z 70 do 61 proc., a u dziewcząt z 63 do 57 proc.