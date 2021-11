Wysyłają do ministra zdjęcia podpasek. "Uprzejmie donoszę: Nie jestem w ciąży!"

Kilka organizacji feministycznych połączyło siły, by stworzyć akcję przeciwko projektowi zmiany rozporządzenia ministra zdrowia, który zakłada wprowadzanie informacji o ciąży pacjentki do Systemu Informacji Medycznej. Organizatorki akcji zachęcają, by kobiety wysyłały na adresy mailowe Ministerstwa Zdrowia zdjęcia podpasek czy tamponów w celu poinformowania, że nie są w ciąży.