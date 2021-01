Urocza wpadka. Synek przerwał prezenterce program na żywo

"Urocza wpadka" - piszą zagraniczne media, opisując przerwaną poranną prognozę pogody w stacji ABC7. Dziennikarka Leslie Lopez w trakcie programu powitała na wizji swojego synka, który w pewnym momencie przytulił się do nogi swojej mamy i nie zamierzał jej puszczać. Leslie Lopez podniosła chłopca i przerwała program, przyznając, że "straciła kontrolę".

Wideo stało się hitem internetu

Nagranie ma już ponad 35 tys. polubień i kilka tysięcy udostępnień. Internauci są zachwyceni, że w końcu, dzięki COVID-19, prawdziwe życie wkradło się do codziennej pracy, nie tylko dziennikarki, ale również wielu z nas.

Pozytywne komentarze internautów

- To absolutnie słodkie. Pandemia udowodniła nam, że możemy przemycić nasze życie osobiste do pracy i że może nam to wyjść na dobre - napisała jedna z internautek.