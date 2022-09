Nietypowa metoda nakładania podkładu. Już nie nałożysz go inaczej

Nakładanie podkładu pędzlem - krok po kroku

Pędzel najlepiej wykorzystać przy aplikacji podkładu o większej gęstości i stopniu krycia. Pamiętaj, aby nigdy nie zanurzać całego włosia, a jedynie końcówkę. Influencerki dodają kilka kropel fluidu do naczynia z wodą, zamaczają pędzel, a następnie rozprowadzają kosmetyk - od środka twarzy w kierunku linii żuchwy i skroni. Zastanawiasz się jaki pędzel wybrać? Najlepiej płaski, nieduży i wykonany z włosia syntetycznego. Gotowa na pierwszą próbę "mokrego makijażu"? No to do dzieła.