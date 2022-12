Dzięki tym trikom kosmetyki zużyjesz do ostatniej kropli. To pozwoli ci zaoszczędzić

Złamana pomadka, zaschnięty lakier do paznokci lub pokruszony puder? Wiele kobiet zna ten przykry widok. Czy kosmetyk należy wyrzucić do kosza? Otóż nie! Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wycisnąć z kosmetyków jak najwięcej.

Używanie kosmetyków jest często nieodłącznym elementem codziennej rutyny wielu osób. Chcemy mieć piękną i zdrową skórę oraz makijaż, który przyciąga wzrok i podkreśla urodę. Niestety, czasem nawet najlepsze produkty ulegają zniszczeniu, a ich nieostrożne przechowywanie przynosi fatalne skutki. Na szczęście istnieją sposoby na uratowanie zniszczonych kosmetyków. Jeśli spróbujesz tych trików, będziesz w stanie wycisnąć z kosmetyków jak najwięcej i zużyć je do ostatniej kropli.

Połamany puder, brązer lub róż

Pokruszony puder można uratować w bardzo prosty sposób. Jedyne, co trzeba zrobić, to dodać do opakowania kroplę alkoholu, wymieszać i ugnieść. Gdy kosmetyk wyschnie, będzie prawie jak nowy.

Złamana szminka

Jeśli szminka jest połamana, musisz wyjąć ją z aplikatora i ogrzać. Najlepszym sposobem jest umieszczenie jej na kilka sekund w kuchence mikrofalowej. Następnie kosmetyk przelej do małego, czystego pojemniczka i gdy zastygnie, nakładaj ją pędzelkiem. Efekt będzie ten sam, a produkt wykorzystasz do samego końca.

Zeschnięty lakier do paznokci

Jeśli lakier do paznokci skleił aplikator z buteleczką i nie da się go odkręcić, spróbować możesz tej niezawodnej metody. Zanurz kosmetyk do góry nogami w szklance z gorącą wodą. Wystarczy kilka sekund, by rozpuścić lakier. Ta metoda sprawdzi się również, gdy lakier w zrobił się zbyt gęsty i trudno nałożyć go na płytkę.

Nawet jeśli twoje kosmetyki ulegają zniszczeniu, nie oznacza to, że musisz je wyrzucić. Istnieje wiele sposobów na uratowanie zniszczonych kosmetyków. Wystarczy trochę cierpliwości, aby znów nam służyły. Takie działania są nie tylko ekonomiczne, ale także ekologiczne, ponieważ ograniczają ilość odpadów, które zwiększają się, gdy wyrzucamy kolejne opakowania po kosmetykach.

