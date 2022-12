Jak zrobić ładny makijaż oka? To nie takie trudne!

Makijaż oka sprawia ci sporą trudność? A może nie wiesz, jakie kolory dobrać do swojej tęczówki? Makijaż oka to w rzeczywistości nic trudnego. Potrzeba jedynie trochę wiedzy i wprawy.

Dobre produkty do makijażu oka to podstawa

Podstawą perfekcyjnie wykonanego makijażu są dobrej jakości produkty. I nie chodzi tu wcale o to, by wydawać fortunę na kosmetyki z najwyższej półki. Wiele kobiet przekonało się bowiem, że często mają one godne, a znacznie bardziej przystępne cenowo zamienniki. Nie bój się zatem, że kosmetyki drogeryjne nie spełnią twoich oczekiwań. Warto sugerować się opiniami zamieszczanymi w internecie i po prostu eksperymentować. Aż do skutku.

Czego oczekujemy od kosmetyków do makijażu oka? Mascara nie powinna sklejać rzęs, ale pogrubiać je i wydłużać. Nie chcemy także, by tusz się kruszył i po czasie osypywał czy odbijał pod oczami, tworząc tzw. efekt pandy. Cienie do powiek powinny być dobrze napigmentowane. Z kolei od eyelinerów wymagamy, by były łatwe w użyciu i nie zasychały w opakowaniu zbyt szybko.

Posiadaczki wrażliwych oczu muszą ponadto nieustannie obserwować, czy dany produkt nie uczula. Może to się objawiać swędzeniem oczu lub drobną wysypką. Z kosmetyku, który wywołuje taką reakcję, najlepiej całkowicie zrezygnować.

Magdalena Pieczonka tłumaczy wpadkę makijażową Blanki Lipińskiej

Makijaż oka brązowego, niebieskiego i zielonego

Odpowiedni makijaż oka może z rewelacyjny sposób podkreślić jego kolor. Jaki sprawdzi się w przypadku brązowej tęczówki? Bezpiecznym wyborem będą na pewno cienie i kredki w różnych odcieniach brązu. Fanki delikatnego makijażu mogą śmiało wybrać pudrowy róż oraz écru czy jasne odcienie beżu. Kobiety o brązowych oczach, które nie boją się ryzyka, powinny wybrać fiolet, granat czy zieleń, które podbiją kolor tęczówki na zasadzie kontrastu.

Z jakimi kolorami kosmetyków powinny natomiast polubić się niebieskookie? Dobrym wyborem będą w tym przypadku odcienie różu –zarówno te bardziej, jak i mniej intensywne. Posiadaczki takich oczu mogą też pójść w brąz, złoto, miedź oraz pomarańcz, który genialnie wyeksponuje niebieską tęczówkę, która będzie wtedy wydawać się niezwykle wyrazista.

Na koniec coś dla posiadaczek zielonych oczu, których na świecie jest najmniej. Jakie kolory cieni do powiek, kredek i eyelinerów wybrać? Kobiety o zielonych oczach będą wyglądać genialnie z powiekami w głębokich odcieniach fioletu i bordo. Mogą także szaleć ze złotem. Nieoczywistym, a bardzo delikatnym wyborem będzie dla nich liliowy.

Delikatny makijaż oka

Jak wykonać delikatny makijaż oka? Podstawą będzie oczywiście baza (jak w każdym przypadku makijażu oka). Może to być specjalna baza pod cienie do powiek lub korektor, który działa podobnie – sprawia, że naniesione produkty są w pewnym sensie "przyklejone". Ważne, by bazowy produkt nakładać bardzo delikatnie, najlepiej wklepując go. Dlaczego to takie istotne? Skóra okolicy oczu jest najcieńsza na całej twarzy i to właśnie tam najszybciej tworzą się zmarszczki. Nie można jej zatem mocno trzeć i naciągać.

Drugim krokiem będzie nałożenie cieni do powiek. W przypadku delikatnego makijażu wybierz jasne beże, brązy czy róże – najlepiej z matowym wykończeniem lub mikroskopijnymi drobinkami, które subtelnie rozświetlą oko. Pamiętaj, że używając różnych odcieni, te najjaśniejsze aplikować w wewnętrznym kąciku.

Linię rzęs możesz podkreślić brązową kredką, którą po narysowaniu kreski najlepiej lekko rozetrzeć pędzelkiem. Ostatnim krokiem jest nałożenie mascary. Wybierz tę w brązowym odcieniu dla jeszcze bardziej naturalnego efektu. Make-up no make-up gotowy.

Mocny makijaż oka

Mocny makijaż oka tym bardziej potrzebuje bazowego produktu, ponieważ jego brak trwałości będzie zdecydowanie bardziej widoczny. W tym kroku postępuj dokładnie tak, jak w przypadku makijażu delikatnego. Mocny make-up będzie opierał się na ciemniejszych i bardziej intensywnych barwach. Klasyką jest oczywiście czarny smokey eye. Przy rozprowadzaniu cieni po powiece musisz być zdecydowanie bardziej uważna, ponieważ każdy wypadek przy pracy będzie bardzo widoczny.

Tutaj nie można także zapomnieć o podkreśleniu dolnej powieki, chociaż od zewnętrznego kącika do połowy oka. Mocny makijaż kojarzy się także z czarną kreską. Jeśli masz problem z używaniem płynnego eyelinera z pędzelkiem, to zacznij od produktów, które wyglądają jak cienkie mazaki. W przypadku mocnego makijażu kilkukrotnie wytuszowane rzęsy są preferowane.

Źródło zdjęć: © Getty Images | VALUA-VITALY Makijaż smokey eye to idealny wybór na wielkie wyjścia

Nie zapominaj o brwiach

Warto także pamiętać, że podstawą perfekcyjnego makijażu oka są brwi. Wypełnij ich kształt i podkreśl kolor – oczywiście w granicach rozsądku, ponieważ w tym wypadku łatwo o osiągnięcie karykaturalnego efektu. Na rynku dostępna jest cała masa kosmetyków kolorowych do brwi. Możesz przebierać pośród cieni, kredek i pisaków. Te ostatnie mają często bardzo cieniutką końcówkę i tworzą najbardziej naturalny efekt. Można nimi w zasadzie dorysowywać pojedyncze włoski. Na koniec brwi powinny być okiełznane i utrwalone za pomocą żelu czy mydełka do brwi, które rozprowadza się małą szczoteczką. Możesz także oddać się w ręce profesjonalistki i zainwestować w shaping brwi (modelowanie) oraz hennę. Będziesz miała spokój na dłuższy czas.

Triki makijażowe

Istnieje cała masa trików, które mogą ułatwić makijaż oka. Jednym z nich jest przyklejenie kawałka taśmy klejącej po skosie pod okiem, by móc stworzyć idealnie prostą kreskę. Innym trikiem z taśmą klejącą jest użycie jej, by "ściągnąć" eyeliner z powieki, gdy kreska była nieudana. Z kolei efektowny makijaż za pomącą pędzelka i cienia można wykonać przykładając zalotkę do oka. Tego typu triki dosłownie zalewają TikToka, dlatego pod tym względem warto go czasem przeglądać.

