Nieudane makijaże gwiazd. Aż trudno uwierzyć, że oddały się w ręce profesjonalistów

Celebryci bardzo dają o to, by zawsze prezentować się z jak najlepszej strony. Niestety nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, również w "idealnym" świecie gwiazd. Poniższym makijażom daleko do perfekcji. Po tych wpadkach oraz krążących po sieci artykułach, które pokazały niedociągnięcia, część wizażystów mogło zostać bez pracy.