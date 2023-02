Makijaż smoky eyes dla blondynek. Jak zrobić krok po kroku?

Smoky eyes to makijaż idealny na wieczór, imprezę, randkę i wielkie wyjście. Zmysłowe, tajemnicze i nieco drapieżne podkreślenie oka - przyciąga spojrzenia jak magnes. "Przydymione oczy" to także świetna alternatywa dla jasnowłosej i słowiańskiej urody. Kontrastując z jasną skórą i tęczówką, smoky eyes dla blondynek można wykonać nie tylko przy użyciu kruczoczarnych cieni, ale także ciemnych brązów. To wcale nie jest tak trudne, jak może się wydawać. Zobacz, jak krok po kroku stworzyć makijaż smoky eyes dla blondynek, który intryguje i hipnotyzuje.