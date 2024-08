Włosy spalone po rozjaśnianiu? Ten domowy trik działa cuda

Czym charakteryzują się spalone włosy? To pasma, które straciły naturalną strukturę – są porowate, puszą się i łamią, zdecydowanie brak ich elastyczności. Na szczęście istnieje kilka metod, które mają moc, by przywrócić ich dawny blask.

Domowy olejek może również zdziałać cuda. Aby go przygotować, podgrzej oliwę z oliwek i przelej ją do szklanej butelki. Dodaj olejek rozmarynowy i wmasuj płyn we włosy, pozostawiając go na około 20 minut. Potem umyj włosy szamponem. Oliwa nawilży włosy, a rozmaryn zadziała przeciwutleniająco. Taką kurację można powtarzać raz w tygodniu.