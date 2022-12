Rude włosy są niezwykle charakterne i przyciągają wzrok. Ci, który obdarzeni zostali takim odcieniem kosmyków, bez wątpienia mają wyjątkową urodą. Naturalnie rudy kolor włosów ma jedynie 2 proc. całej populacji. Jesteś blondynką, brunetką czy szatynką, ale marzysz o ognistych pasmach? Nic straconego. Kolor włosów możesz zmienić dzięki koloryzacji. Jednak sięgając po taką farbę, należy być szczególnie ostrożnym.

Rude włosy – dla kogo?

Jak możesz sprawdzić, czy pasują ci rude włosy? To proste! Zwiąż pasma w kok i spójrz w lusterko. Osobom z jasną, mleczną cerą rudy pasować będzie najbardziej. Ten ton podkreśla wszelkie niedoskonałości cery. To dlatego rudości są najlepsze dla kobiet z niemal nieskazitelną skórą. Jeśli twoja cera ma skłonność do zaczerwienień czy podrażnień, poważnie zastanów się nad słusznością takiej koloryzacji. Ten intensywny kolor uwypukli wszystkie mankamenty.

Jednak rude włosy nie są tylko dla pań o jasnej karnacji. Kobiety o śniadej cerze mogą wybrać nieco ciemniejsze tony. Odcienie kasztanowe, mahoniowe oraz rudości wpadające w czerwienie sprawdzą się w ich przypadku bardzo dobrze. Czerwony kolor włosów to dobra propozycja dla osób, które mają cerę oliwkową.

A czy kolor tęczówki ma znaczenie? Owszem. Rudości pogłębią kolor oczu i nadadzą spojrzeniu głębi. Ten odcień włosów idealnie komponuje się z niebieską i zieloną tęczówką.

Rude włosy z blondem

Rude włosy z blond pasmami kojarzą się ze słońcem, pasją i wolnością. Ten kolor co roku zyskuje na popularności, choć trzeba przyznać, że to jeden z najtrudniejszych odcieni. Rudy blond to bardzo ciekawy kolor, który może podkreślić urodę. Jednak nie pasuje do każdego. Taki odcień sprawdzi się jedynie u osób o ciepłym typie urody. Najlepiej pasuje osobom, które mają jasną karnację i zieloną bądź piwną tęczówkę. Istotna jest także oprawa oczu. Do rudego blondu będą pasować jasne rzęsy i brwi.

Kto musi zrezygnować z rudego blondu? Zdecydowanie odradzamy go osobom, które mają chłodny typ urody. W ich przypadku skóra nabierze niezdrowych odcieni, a uroda nie będzie podkreślona.

Krótkie rude włosy

To propozycja dla bardzo odważnych kobiet. Takie fryzury są dedykowane dla pań pewnych siebie, które lubią bawić się modą. Jeśli chodzi o mocne cięcia, polecamy zerknąć na popularny bob, pixy cut lub fryzurę "na zapałkę". Fryzury w tym stylu dobrze wyglądają u kobiet posiadających regularne rysy twarzy, przylegające uszy i długie szyje. Jeśli jesteś posiadaczką długich pasm, odradzamy tak drastyczne cięcie. Lepiej decydować się stopniowo, ścinać kolejne centymetry, niż od razu decydować się na wielką metamorfozę.

Ciemnorude włosy

To zdecydowanie bezpieczniejsza i bardziej uniwersalna opcja. Ciemne tony wpadające w brązy pasować będą wielu kobietom. Kasztanowe pasma świetnie współgrają z ciepłym typem urody. Najlepiej skomponuje się ze złocistą, brzoskwiniową cerą, ale pasować będzie także osobom z ciemniejszą karnacją. Świetnie sprawdzi się przy niebieskiej i zielonej tęczówce. Kasztan nie postarza, więc będzie pasować dojrzałym kobietom.

Komu odradzamy ciemnorude włosy? Takie tony nie będą współgrać z chłodnymi odcieniami skóry oraz szarymi oczami. Przy chłodnej karnacji taki kolor będzie wyglądał nienaturalnie, a skóra straci blask i będzie wyglądać na zmęczoną.

Jak dbać o rude włosy farbowane?

Rude włosy wymagają odpowiedniej pielęgnacji, zwłaszcza jeśli są farbowanie. Ten odcień szybko znika z pasm, ponieważ łatwo się wypłukuje i matowieje. Oznacza to częste wizyty w salonie fryzjerskim. Trzeba regularnie odświeżać kolor oraz farbować odrosty. Zachowanie ognistej rudości wymaga więc sporo pracy i uważności.

W przypadku rudych włosów bardzo ważna jest codzienna pielęgnacja. Takie pasma potrzebują szczególnego traktowania. Należy stosować kosmetyki do włosów farbowanych, dzięki którym odpowiednie pigmenty utrzymują się w kosmykach dłużej. Dobrze jest także zaopatrzyć się w szampony chroniące kolor przed wypłowieniem. Mycie włosów odpowiednimi produktami to tylko początek. Rutyną musi stać się stosowanie masek (mogą być koloryzujące) oraz olejków, dzięki którym włosy nie stracą blasku. Osobom, które pragną zachować rudy kolor na dłużej, poleca się również stosowanie henny.

Jaki toner na rude włosy?

Toner jest produktem, który odświeża kolor włosów. Może wyeliminować niechciane odcienie, które pojawiły się po zmyciu farby. Przywraca pasmom blask i nadaje im głębszych barw. Przy rudych włosach tonery stosuje się, aby podkreślić ich intensywny odcień. Ich używanie jest rekomendowane, ponieważ czerwone barwniki bardzo szybko się wypłukują. Dzięki ich stosowaniu kolor zachowa swój blask na dłużej.

Jak przyciemnić rude włosy?

Włosy można przyciemniać na wiele sposobów. Najpopularniejsze jest używanie drogeryjnych specyfików takich jak: płukanka z kory dębu albo olejek na bazie wyciągu z owoców agrestu indyjskiego. Pogłębić ich barwę można również za pomocą gencjany. Wiele kobiet woli stosować naturalne triki na przyciemnianie włosów. W tym celu należy zrobić płukankę z kawy, napar z herbaty lub szałwii i polewać nim włosy.