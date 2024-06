Działała w Konfederacji. W sieci trwa zbiórka na pozew przeciw niej

Samuela Torkowska to była modelka, do 2023 roku związana z Konfederacją. Po odejściu z partii, jej drogi z ugrupowaniem również się rozeszły. O Torkowskiej zrobiło się ostatnio głośno przez wpisy, które zamieszcza w internecie. Jeden z ostatnich postów wywołał niemałą burzę i skłonił do interwencji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Wspomniana organizacja zbiera pieniądze na to, podjąć kroki prawne przeciwko Torkowskiej.