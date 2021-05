USA: 13-letnia cheerleaderka została dźgnięta 114 razy. Do końca walczyła o życie

Larizza poinformował, że ze 114 ran kłutych, które Bailey odniosła, co najmniej 49 dotyczyło dłoni, ramion i głowy. – Miały charakter obronny. Za każdym razem, gdy jej ręka się cofała i za każdym razem, gdy opadała, była to próba obrony – zaznaczył. Prokurator nie krył, że skala tej zbrodni nim wstrząsnęła. Podał również, iż 14-letni podejrzany - który był przetrzymywany w areszcie dla nieletnich od 10 maja - zostanie przenoszony do więzienia dla dorosłych, chociaż będzie trzymany w odosobnieniu. – To smutna decyzja i smutny stan rzeczy – stwierdził.