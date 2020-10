USA. Zgwałcił ją i zabił. Jej krzyki, a potem śmierć się nagrały

"Proszę, nie rób mi krzywdy!", "Błagam, nie gwałć mnie!" – tak błagała swojego oprawcę o życie, o to, by zostawił ją w spokoju. Nie zostawił. Krzyki trwają tylko chwilę, ale są przeszywające. Dziennikarze "The Salt Lake Tribune" przesłuchali taśmy do końca i donoszą, że są tam jeszcze inne dźwięki: "uderzeń /trzasków". Policja założyła, że zabójca i prawdopodobny gwałciciel Kaitlyn bił ją po głowie dużym kamieniem. Znaleziono go na miejscu zbrodni. Był cały pokryty krwią.