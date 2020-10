Donald Trump powiedział, że nie warto przejmować się COVID-19. Amanda Kloots się wściekła

Donald Trump – Amanda Kloots odpowiada

Żona Nicka Cordero, aktora Broadwayu, który przegrał walkę z wirusem, poczuła się dotknięta wypowiedzią Trumpa. "Płakałam przy mężu 95 dni, patrząc co COVID-19 robi z osobą, którą kocham. To JEST coś, czego należy się bać" – odpowiedziała. W USA koronawirus zabił już ponad 210 tys. ludzi, trudno dziwić się więc Amandzie Kloots, że tak emocjonalnie reaguje.

Wdowie, która została sama z niespełna 2-letnim dzieckiem, nie spodobał się absolutny "brak szacunku" ze strony prezydenta. Jej zdaniem obraził on wszystkich, którzy stracili przyjaciół i bliskich w walce z koronawirusem. "Do 208 tys. Amerykanów. Jestem z wami, trzymam was za ręce" – napisała. "Niestety, to zdominowało nasze życie. Zdominowało egzystencję rodziny Nicka i mojej. Pozwoliliśmy na to, jak zgaduję. Ale czy to był nasz wybór?" – zapytała Amanda.