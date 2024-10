Usłyszała druzgocącą diagnozę. Podjęła "najlepszą decyzję swojego życia"

3 października mijają trzy lata od śmierci Zofii Nasierowskiej. Jedna z najbardziej uznanych fotografek w Polsce przyszłego męża poznała na studiach. Janusz Majewski uchodził wówczas za prawdziwego kobieciarza, jednak to właśnie dla niej całkowicie stracił głowę. Ich historia to gotowy scenariusz na film.

On był od niej siedem lat starszy i w pełni korzystał z życia. Ona z kolei była dziewczyną z dobrego domu, która skupiała się na nauce w łódzkiej filmówce. Zresztą to właśnie tam oboje się poznali.

Choć lekarze nie dawali jej zbyt wielkich szans, fotografka postanowiła walczyć do samego końca. Wspólnie z mężem nawet przeprowadzili się do Warszawy, by mieć dostęp do jak najlepszych specjalistów. Niestety 3 października 2011 r. Zofia Nasierowska zmarła.