Usłyszała, że jej nogi są "pełne dziur". Wyda prawie 50 tys. zł, żeby pozbyć się cellulitu

Usłyszała, że jej nogi są "pełne dziur"

- To jak małżeństwo z kimś, kogo nie kochamy. Próbowałam wszystkiego, aby się go pozbyć i nie znalazłam sposobu, który by zadziałał - powiedziała o swoich ciężkich zmaganiach z cellulitem Débora, która udzieliła wywiadu brytyjskiemu "Daily Mail".