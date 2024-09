"Ustawa Kamilka" wymaga, by osoba ubiegająca się o pracę, w której będzie miała kontakt z dziećmi, przedłożyła dokument o niekaralności. Na uczelniach wyższych mowa to o kierunkach medycznych - ze względu na praktyki w szpitalach, oraz takie, któe przewidują praktyki w szkołach.

Aby uzyskać zaświadczenie, student z Białorusi musi pojechać do ojczyzny lub kilka miesięcy czekać na wizytę w ambasadzie - a terminy gonią. Na UJ dokument trzeba złożyć do 1 października. - Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku, zostaną wezwane do uzupełnienia wymaganych dokumentów, co pozwoli im również na wnioskowanie o przedłużenie terminu ich złożenia - wyjaśnia Bartłomiej Mikołajczyk.