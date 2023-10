Usuń ze zmywarki. Wielu nieświadomych już pożałowało

Różne opakowania tabletek do zmywarek

W większości przypadków tabletki do zmywarki można umieścić w koszu dozownika w osłonce, a ta rozpuści się w trakcie cyklu mycia. Rozpuszczalne zabezpieczenie można bardzo łatwo rozpoznać – to takie, które stanowi cienką, przezroczystą powłokę i ciasno przylega do tabletki.